Усик — Ф’юрі 2: на шоу розгорівся грандіозний суддівський скандал

Любителі боксу здивовані

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить грандіозне шоу професійного боксу, в головному поєдинку якого відбудеться супербій Олександр Усик (22-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). В одному з боїв андекарду пролунав скандал.

Суддівське рішення в бою британських важковаговиків Джонні Фішера (13-0, 11 KO) та Девіда Аллена (23-7-2, 18 KO) викликало обурення в мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

Річ у тому, що, на думку фанатів боксу, непереможний 25-річний Фішер програв поєдинок 32-річному ветерану. А от судді роздільним рішенням присудили перемогу молодому боксерові – 95-94, 93-96, 94-95.

Офіційний транслятор DAZN опублікував підсумки голосування користувачів щодо переможця цього бою. Більшість вважають, що переміг Аллен. У коментарях під постом уболівальники звинувачують суддів у "пограбуванні" ветерана.

Нагадаємо, тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. За день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг.