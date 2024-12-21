Усик — Ф’юрі 2: Україна домінує на шоу боксу (відео)

Третій український боксер здобув перемогу у Саудівській Аравії

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу відбудеться реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

В андеркарді шоу виступив українець Сергій Богачук. Про це повідомляє "Телеграф".

У рейтинговому поєдинку першої середньої ваги (до 69,9 кг) Богачук (25-2, 23 KO) здобув впевнену перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13-2, 6 KO). Після шостого раунду, суперник українця відмовився виходити на ринг. Додамо, що у другому раунді Сергій відправив опонента у нокдаун.

Додамо, що на шоу також виступить ще один українець — Усик. Раніше у 10-раундовому поєдинку андеркарда українець Андрій Новицький захистив свій титул у надважкій вазі. Потім боксер Усика Даніель Лапін здобув перемогу за очками, здобувши другорядний чемпіонський пояс.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором костюма, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

19 грудня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. За день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг.