Усик взяв секретну зброю на бій із Ф’юрі (відео)

Олександр на виїзді не розлучається з талісманом від дочки

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу відбудеться реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Український чемпіон прибув Kingdom Arena раніше, ніж "Циганський король". Про це повідомляє Queensberry Promotions у соцмережі Х.

Усик при цьому не забув про "таємну зброю" проти британця — талісман від дочки Єлизавети у вигляді плюшевої іграшки віслюка Іа-Іа (персонажу книг Алана Мілна "Вінні-Пух"). Олександр не розлучався з ним і у першому поєдинку.

Нагадаємо, тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. 18 грудня боксери провели відкриті тренування. До речі, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. За день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування, яка завершилася 3-секундною дуеллю поглядів.

Зазначимо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися реванш в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій.