Берінчик — Девіс: онлайн-трансляція вечора боксу

Українець уперше захищає титул чемпіона

У п’ятницю, 14 лютого, у Нью-Йорку (США) непереможний український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе поєдинок проти небитого американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО). Напередодні між боксерами спалахнув конфлікт, який переріс у расистський скандал.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу у Нью-Йорку. Початок трансляції о 03:00 15 лютого за київським часом.

Пряма трансляція вечора боксу у Нью-Йорку Берінчик — Девіс (оновлюється)

Що на кону

На кону поєдинку стоїть чемпіонський пояс WBO у легкій вазі. Крім того, за інформацією "Чемпіона", Берінчик отримає найбільший гонорар у своїй професійній боксерській кар’єрі – близько 400 тисяч доларів. Напередодні боксери зважилися перед боєм. Вага українського чемпіона склала 61,05 кг, а американського претендента – 60,87 кг.

Де дивитися бій Берінчик — Девіс

Чемпіонський поєдинок Берінчик — Девіс в Україні ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Вечір боксу можна переглянути на сервісі за підписками "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Вартість пробної підписки від 69 грн. Трансляція вечора боксу в Нью-Йорку на Megogo розпочнеться о 03:00 за київським часом. Орієнтовний початок головного бою – 06:00 за київським часом.

Промо відео бою Берінчик — Девіс

Прогноз букмекерів на бій Берінчик — Девіс

Берінчик є аутсайдером "дуелі". На думку аналітиків, успіх українця оцінюється коефіцієнтом 4,40. Водночас тріумф американця котирується коефіцієнтом 1,27. Таким чином, ймовірність перемоги Дениса оцінили у 22%, а Кейшона – у 78%.

Андеркард шоу Берінчик — Девіс

Останні бої Берінчика та Девіса

У травні 2024 року Берінчик уперше в кар’єрі став чемпіоном світу, перемігши Емануеля Наваррете з Мексики рішенням суддів — 115-113, 112-116, 116-112.

Кейшон, своєю чергою, у своєму останньому поєдинку нокаутом у другому раунді здолав Густаво Даніеля Лемоса.

Нагадаємо, Денис вперше захищає чемпіонський пояс WBO, який здобув у травні 2024 року. Зазначимо, в Україні бій Берінчик — Девіс покажуть на платній основі. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на цей поєдинок.