Берінчик - Девіс: онлайн-трансляція бою

Український чемпіон проведе захист титулу у Нью-Йорку

У п’ятницю, 14 лютого, у Нью-Йорку (США) на Madison Square Garden Theater відбудеться великий вечір професійного боксу, у головній події якого на ринг вийдуть непереможний український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та небитий американець Кейшон Девіс (12-0). Напередодні боксери влаштували сутичку на зважуванні.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію чемпіонського бою Берінчик — Девіс. Стежити за перебігом інших поєдинків шоу можна у статті "Берінчик — Девіс: онлайн-трансляція вечора боксу". Початок трансляції о 03:00 15 лютого за київським часом, головний бій розпочнеться ближче о 06:00.

Онлайн-трансляція бою Берінчик — Девіс (оновлюється)

Промо відео бою Берінчик — Девіс

Берінчик уперше захищає титул чемпіона WBO у легкій вазі, причому робить це на території суперника. Удруге у своїй кар’єрі у профі Денис вийде на ринг у статусі андердогу, проте 36-річному українцеві є що показати 25-річному претенденту. Додамо, що боксери кілька разів влаштовували суперечку під час медіазаходів навколо бою, американець навіть звинуватив українця у расизмі.

Нагадаємо, Денис вперше захищає чемпіонський пояс WBO, який здобув у травні 2024 року у поєдинку проти Емануеля Наваррете. Зазначимо, в Україні бій Берінчик — Девіс покажуть на платній основі. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на цей поєдинок.