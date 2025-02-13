Берінчик — Девіс: у США виявили неповагу до українця (відео)

Боксери дуже емоційно провели медіатиждень перед боєм

Український чемпіон Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) зважилися перед титульним поєдинком. Напередодні боксери провели пресконференцію, після якої у США пролунав гучний скандал.

Обидва боксери вклалися у ліміт легкої ваги (до 61,2 кг). Про це повідомляє "Телеграф".

Вага українського чемпіона склала 61,05 кг, а американського претендента – 60,87 кг. За підсумками церемонії боксери провели фінальну дуель поглядів. Девіс щось говорив Берінчику, а також чіпав його пояс. Якоїсь миті Кейшон вийшов уперед, а Денис його штовхнув. Неймовірно, але після цього українця вигнали зі сцени.

Потім в американця взяли інтерв’ю, а Берінчику навіть не дали сказати слово. Організовує вечір боксу у Нью-Йорку (США) промоутерська компанія Top Rank, яка також займається справами українського боксера Василя Ломаченка.

Бійка на зважуванні Берінчик — Девіс

Нагадаємо, Денис вперше захищає чемпіонський пояс WBO, який здобув у травні 2024 року. Зазначимо, в Україні бій Берінчик — Девіс покажуть на платній основі. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на цей поєдинок.