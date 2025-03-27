Полномасштабное вторжение РФ в Украину побудило демократические страны Европы к решительным мерам

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления не из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Британские СМИ указали настоящую причину отстранения россиян футбольными властями.

The Independent в своей статье считает, что главные футбольные органы мира и Европы применили санкции против РФ не из-за моральных побуждений. Дело в том, что Польша, а также 12 членов УЕФА после начала войны отказались играть с россиянами. Именно этот кризис побудил ФИФА и УЕФА применить санкции к РФ.

"ФИФА и УЕФА не отстранили Россию из моральных побуждений после начала войны. Этот шаг был предпринят, потому что как минимум 12 европейских ассоциаций отказались играть с ними. И ожидалось, что это число возрастет до 18.

Учитывая, что одной из стран была Польша, у которой был запланирован отборочный матч чемпионата мира против России, ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом. Руководящий орган не смог бы провести матчи, которые должны были быть сыграны в ближайшее время", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Великобритания дала добро Гренаде на товарищеский матч с Россией. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу РФ.