"Бетіс" — "Челсі": де і коли дивитись фінал Ліги конференцій

Польща прийме фінал єврокубка

У середу, 28 травня, відбудеться фінал у третьому за силою єврокубку – Лізі конференцій УЄФА. У вирішальному поєдинку сезону 2024/25 зустрінуться іспанський "Бетіс" та "Челсі" Михайла Мудрика, який відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу.

У прямому етері в Україні суперматч "Бетіс" – "Челсі" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч "Бетіс" — "Челсі" відбудеться у Вроцлаві (Польща) на стадіоні "Мейскі". Початок гри – о 22:00 за київським часом. Подивитися гру на Megogo можна за підписками: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. Вартість пробної підписки – від 69 грн.

Нагадаємо, Мудрик провалив допінг-тест на заборонений мельдоній. "Челсі" і сам футболіст виступили з публічними заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Пізніше у мережі з’явилася версія, що допінг міг потрапити до організму футболіста через корову. Штучний інтелект вважає, що Михайло може успішно відновити кар’єру навіть якщо отримає максимальний бан (4 роки дискваліфікації).