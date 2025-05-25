"Бетіс" — "Челсі": букмекери назвали фаворита фіналу Ліги конференцій

Велика гра пройде у Польщі

У середу, 28 травня, у Лізі конференцій УЄФА сезону 2024/25 відбудеться фінальна гра. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бетіс" — "Челсі".

На думку букмекерів, англійський клуб є явним фаворитом матчу. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Челсі" фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,4. Водночас шанси іспанців на тріумф помітно менші — коефіцієнт 3,00. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги "Бетіса" в основний час у 21%, а англійців — у 53%.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги конференцій "Бетіс" — "Челсі":

Favbet: (перемога "Бетіса" 4,60 — нічия 3,65 — перемога "Челсі" 1,83)

William Hill: (4,20 — 3,40 — 1,80)

Bwin: (4,20 — 3,40 — 1,78)

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись фінал Ліги конференцій "Бетіс" — "Челсі". До речі, гра відбудеться у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, сезон у Європі добігає кінця. Напередодні у Більбао (Іспанія) "Тоттенгем" виграв Лігу Європи, обігравши у фіналі "Ман Юнайтед". У Лізі чемпіонів вирішальна гра відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина). У фінальному поєдинку головного єврокубку зійдуться "Інтер" (Мілан) та ПСЖ. У півфіналі Нерадзуррі сенсаційно вибили "Барселону", а парижани пройшли "Арсенал".