ПСЖ — "Інтер": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ та "Інтер" вперше грають між собою на офіційному рівні

У суботу, 31 травня, відбудеться остання гра у футбольному євросезоні 2024/25 – фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі головного єврокубка зіграють французький "Парі Сен-Жермен" та італійський "Інтер".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію фіналу ЛЧ ПСЖ — "Інтер". Початок гри, яка відбудеться у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені, о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — "Інтер" (оновлюється)

Обидві команди забезпечили собі участь у Лізі чемпіонів 2025/26, а тому боротимуться лише за престижний трофей. "Інтер" шість разів грав у фіналі головного єврокубка, вигравши три з них, а от парижани лише у 2020 році наблизилися до перемоги у ЛЧ, щоправда, поступилися у фіналі "Баварії".

Де і коли дивитись фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — "Інтер"

У прямому етері в Україні гру ПСЖ — "Інтер" покаже медіасервіс Megogo. Платформа покаже зустріч за підписками: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна чи Максимальна + благодійність. Вартість пробної підписки – від 69 грн. Додамо, що передматчева студія на Megogo розпочнеться о 20:30.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — "Інтер"

На думку букмекерів, у фіналі ЛЧ немає явного фаворита, проте аналітики все ж таки віддають перевагу парижанам. На перемогу ПСЖ у будь-який спосіб фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,63. У той самий час подібний успіх Нерадзуррі оцінюється коефіцієнтом 2,33. Додамо, що ймовірність перемоги французів у основний час, на думку букмекерів, становить 43%, а італійців – 28%.

Історія зустрічей

ПСЖ та "Інтер" ніколи не грали між собою в офіційних зустрічах. У п’яти товариських іграх тричі перемагали парижани, одного разу було зафіксовано нічию й одного разу перемогли міланці. Остання гра між клубами відбулася у серпні 2023 року. Тоді перемогли Нерадзуррі — 2:1.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Інтер" сенсаційно вибив "Барселону", а ПСЖ без проблем пройшов "Арсенал".