ПСЖ - "Інтер": названо фаворита фіналу Ліги чемпіонів

Фахівці не зуміли виділити явного фаворита

У суботу, 31 травня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 визначиться переможець турніру. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію фіналу ЛЧ "Парі Сен-Жермен" — "Інтер".

На думку букмекерів, у цій зустрічі немає явного фаворита, проте аналітики все ж таки віддають перевагу парижанам. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу ПСЖ у будь-який спосіб фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,63. У той самий час подібний успіх Нерадзуррі оцінюється коефіцієнтом 2,33. Додамо, що ймовірність перемоги французів у основний час, на думку букмекерів, становить 43%, а італійців – 28%.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — "Інтер":

Favbet: (перемога ПСЖ 2,22 — нічия 3,35 — перемога "Інтера" 3,40)

William Hill: (2,20 — 3,30 — 3,30)

Bwin: (2,20 — 3,40 — 3,40)

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Інтер" сенсаційно вибив "Барселону", а ПСЖ пройшов "Арсенал". Матч ПСЖ — "Інтер" покажуть в Україні у прямому етері.

Напередодні у Європі прогриміли фінали у другорядних єврокубках. Перемогу у Лізі Європи відсвяткував "Тоттенгем", який у фіналі переграв "Манчестер Юнайтед". Битву за Лігу конференцій виграв "Челсі", який обіграв у вирішальному поєдинку "Бетіс".