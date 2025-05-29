ПСЖ — "Інтер": де і коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

Битва за головний єврокубок пройде у Мюнхені

У суботу, 31 травня, у Німеччині відбудеться головний футбольний матч року в Європі — фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію фіналу ЛЧ Парі Сен-Жермен — "Інтер".

У прямому етері в Україні гру ПСЖ — "Інтер" покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Де дивитися гру у вашій країні можна ознайомитись на офіційному сайті УЄФА.

Поєдинок ПСЖ — "Інтер" відбудеться в Мюнхені на однойменній арені, початок — о 22:00 за київським часом. Megogo покаже зустріч за підписками: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна чи Максимальна + благодійність. Вартість пробної підписки – від 69 грн. Передматчева студія на Megogo розпочнеться о 20:30.

Додамо, що парижани жодного разу у своїй історії не вигравали Лігу чемпіонів. У сезоні 2019/20 французи грали у фіналі. "Інтер" своєю чергою тричі брав ЛЧ та ще тричі грав у фіналах. Востаннє 2023 року.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Інтер" сенсаційно вибив "Барселону", а ПСЖ пройшов "Арсенал".

Зазначимо, напередодні У Європі прогриміли фінали у другорядних єврокубках. Перемогу в Лізі Європи відсвяткував "Тоттенгем", який у фіналі переграв "Манчестер Юнайтед". Битву за Лігу конференцій виграв "Челсі", який обіграв у вирішальному поєдинку "Бетіс".