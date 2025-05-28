"Челсі" Мудрика зробив історію, вигравши всі єврокубки (відео)

Англійський клуб виграв Лігу конференцій

У середу, 28 травня, відбувся фінал третього за силою єврокубка — Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25. У вирішальному поєдинку зіграли іспанський "Бетіс" та англійський "Челсі".

Зустріч, що проходила у Вроцлаві (Польща) на стадіоні "Мейскі", завершилася з рахунком 4:1 на користь "Челсі". Про це повідомляє "Телеграф".

Вже у дебюті першого тайму номінальні господарі шокували "Челсі". На 9-й хвилині матчу Іско зібрав біля себе кількох захисників, а потім віддав передачу на Абдессамада Еззальзулі. Марокканець одним дотиком обробив м’яч, а потім потужно пальнув у нижній кут воріт.

У другому таймі лондонці довго шукали ключі від воріт "Бетіса", але таки знайшли їх. Геніальні передачі Коула Палмера перевернули хід матчу — після подач англійця відзначилися Енцо Фернандес та Ніколя Джексон. Точку в грі поставили Джейдон Санчо та Мойзес Кайседо.

Ця перемога дозволила "Челсі" стати першим клубом в історії, якому вдалося виграти усі єврокубки (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, Суперкубок УЄФА).

Зазначимо, вінгер лондонців та збірної України Михайло Мудрик пропускав гру через тимчасове усунення від футболу. Гравця звинувачують у порушенні антидопінгових правил.

"Бетіс" – "Челсі" – 1:4

Голи: Ельзальзуллі, 9 – Енцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Попередження: Перро, 90+5 – Кайседо, 40, Бадьяшиль, 55

"Бетіс": Адріан – Сабалі, Бартра, Натан, Рікардо Родрігес (Перро, 46) – Форнальс, Іско, Кардосо – Антоні, Бакамбу (Руїбаль, 72), Еззальзулі (Х. Родрігес, 53)

"Челсі": Йоргенсен – Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвілл, 61), Кукурелья – Енцо, Кайседо – Нето (Санчо, 61), Палмер (Гію, 87), Мадуеке – Джексон (Дьюсбері-Голл, 80)

Повний відеоогляд матчу "Бетіс" — "Челсі":

Нагадаємо, напередодні відбувся фінал у другому за силою єврокубку — Лізі Європи. "Тоттенгем" переміг "Манчестер Юнайтед" та взяв євротрофей.

Крім того, 31 травня у Мюнхені (Німеччина) відбудеться фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному поєдинку головного єврокубку зійдуться "Інтер" (Мілан) та ПСЖ. У півфіналі Нерадзуррі сенсаційно вибили "Барселону", а парижани пройшли "Арсенал".