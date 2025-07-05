Тайсон Ф’юрі продовжує сходити з розуму по Усику (відео)

"Циганський король", видно, дуже хоче отримати третій бій з українцем

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) продовжує ображати чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі, олімпійського чемпіона Олександра Усика (23-0, 14 КО). Напередодні "Циганський король" наліпив фото українця на секс-ляльку.

Фьюрі продовжує тягати із собою цю секс-ляльку, роблячи провокаційний контент. Відповідні відео Тайсон публікує на своїй сторінці в Instagram. Цього разу "Циганський король" "повіз Усика на побачення".

Зазначимо, у мережі розкритикували Ф’юрі за подібні відео. Користувачі вважають, що британець даремно розкручує третій бій, адже цей поєдинок не цікавий широкому загалу — Усик усе всім довів двома перемогами. Крім того, Тайсону рекомендують зустрітися в рингу з Ентоні Джошуа. Портал LuckyPunch вважає, що "Фьюрі продовжуэ сходити з розуму".

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик — Ф’юрі, який пройшов у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у травні 2024 року, Олександр роздільним рішенням суддів здолав Тайсона. "Циганський король" тоді не визнав поразки, моментально активувавши опцію реваншу. У другому бою, який відбувся там же у грудні 2024 року, українець знову переміг. Тайсон також не визнав поразки, а пізніше пішов на пенсію.

Наразі Усик готується до реваншу з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Перший бій між боксерами завершився перемогою українця нокаутом. Другий бій заплановано на 19 липня.