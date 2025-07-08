Новий спонсор "Динамо" розгнівав уболівальників команди: у чому проблема (фото)

Кияни грають у міжсезоння у старій формі

Київське "Динамо" у міжсезоння змінило титульного спонсора. Тепер на формі Біло-Синіх можна побачити помаранчевий логотип беттінг-компанії GGbet.

Логотип компанії безглуздо виглядає на формі "динамівців", через що на команду та її партнера посипалася критика. Про це повідомляє Sport Market Review у telegram.

Річ у тім, що біла плашка з логотипом бренду виглядає чужорідно на формі "динамівців". Деяким користувачам не сподобалося, що на формі з’явилися помаранчеві кольори, які асоціюються з головним конкурентом клубу на внутрішній арені — "Шахтарем".

"Очевидно, що помаранчевий логотип GGbet погано читається на синьому тлі, тому вирішили зробити вставку з білим тлом. Але чи справді це був найкращий вихід?

В результаті – хвиля негативу у коментарях як у бік клубу, так і самого партнера. Навряд чи саме такого ефекту прагнули від цього спонсорства", – йдеться у повідомленні.

Андрій Ярмоленко

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Крім того, Біло-Сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

У новому сезоні кияни стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчем проти переможця пари "Жальгіріс" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).