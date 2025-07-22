"Хамрун" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Біло-сині розпочинають свій єврокубковий шлях у гостях

У вівторок, 22 липня, "Динамо" зіграє перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 проти мальтійського "Хамруна". Напередодні лідер Біло-Синіх оголосив, що цей сезон стане для нього останнім у професійному футболі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Хамрун" — "Динамо". Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Хамрун" — "Динамо" (оновлюється)

Новини перед грою "Хамрун" — "Динамо"

"Динамо" після минулорічного провалу в Лізі Європи отримало шанс реабілітуватися перед уболівальниками. Перший бар’єр — мальтійський "Хамрун", здається, киянам по зубах.

Де і коли дивитися матч "Хамрун" — "Динамо"

Гра "Хамрун" — "Динамо" відбудеться на стадіоні "Хіберніанс" у місті Паола (Мальта). У прямому етері в Україні матч покажуть "Київстар ТБ" та "2+2".

Прогноз букмекерів на матч "Хамрун" — "Динамо"

На думку букмекерів, київський клуб є беззаперечним фаворитом зустрічі. Фахівці вважають, що Біло-Сині вийдуть у наступний раунд відбору ЛЧ. Для цього можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,09. Шанси мальтійців на подібний успіх набагато менші — коефіцієнт 6,40. Додамо, що кияни, на думку аналітиків, виграють перший матч із ймовірністю 62%. Імовірність поразки "Динамо" складає 17%.

Зазначимо, переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" та "Хамруна" у наступному раунді відбору ЛЧ зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр)/"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). Той, хто програє, вилетить у 3-й відбірковий раунд Ліги Європи, де зіграє з невдахою цієї пари.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

У новому сезоні кияни стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчем проти "Хамрун Спартанс", які вибили з турніру "Жальгіріс" (Литва).