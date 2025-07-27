"Динамо" — "Хамрун": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Киевский клуб близок к 3-му раунду отбора ЛЧ

Во вторник, 29 июля, чемпион Украины сыграет с чемпионом Мальты в рамках второго поединка квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Хамрун".

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Хамрун" покажут "Київстар ТБ" и "2+2". Об этом сообщает "Телеграф".

В первой игре, мальтийцы дали бой Бело-синим, но уступили с разгромным счетом 0:3. Таким образом, "динамовцы" практически гарантировали себе участие в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Игра "Динамо" — "Хамрун" состоится на стадионе Люблин в одноименном польском городе, начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

К слову, победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Хамруна" в следующем раунде квалификации ЛЧ встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). Проигравший вылетит в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с проигравшим из выше названной пары.

В новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов гостевой игрой против "Хамрун Спартанс", который выбил из турнира "Жальгирис" (Литва).

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".