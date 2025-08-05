"Динамо" — "Пафос": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Біло-сині спробують пробитися до вирішального раунду відбору головного єврокубка

У вівторок, 5 серпня, чемпіони України та Кіпру з футболу зіграють у першому поєдинку 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Напередодні динамівці вдало стартували в Українській прем’єр-лізі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Пафос". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Динамо" — "Пафос" (оновлюється)

Новини перед грою "Динамо" — "Пафос"

Київський клуб зіштовхнеться із серйозним суперником у вигляді чемпіона Кіпру. Проте підопічні Олександра Шовковського на папері є фаворитами у цьому протистоянні. Залишилося довести це на полі.

Де дивитись матч "Динамо" — "Пафос"

У прямому етері в Україні гру "Динамо" — "Пафос" покаже "Київстар ТБ" та "2+2". Ігри будуть доступні на платформах безкоштовно.

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" — "Пафос"

На думку букмекерів, Біло-сині є невеликими фаворитами у цьому протистоянні. На прохід української команди до раунду плей-оф ЛЧ фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,52. Шанси у кіпріотів трохи менші — 2,54. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги "Динамо" у "домашній" грі у 55% проти 20% за "Пафос".

Переможець пари "Динамо" — "Пафос" вийде у фінал кваліфікації, де зіграє з переможцем дуелі "Лех" (Польща)/"Црвена Звєзда" (Сербія). Невдаха 2-матчевого протистояння вилетить до раунду плей-оф Ліги Європи, де зіграє з переможцем пари "Маккабі" Тель-Авів — "Хамрун Спартанс".

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

"Динамо" у другій грі розгромило "Хамрун"

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0 та вийшли на "Пафос". Кіпрський клуб напередодні вибив із турніру "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).