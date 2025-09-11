У "Барселоні" з’явився "український Мессі": що відомо про героя фіналу Клубного чемпіонату світу (відео)

Юний українець приніс перемогу "Барселоні" U-16 на міжнародному турнірі

У фіналі Клубного чемпіонату світу U-16 зустрілися іспанська "Барселона" та аргентинський "Расінг". Долю гри вирішив єдиний гол, який оформив український півзахисник Артем Рибак.

15-річний українець став героєм фіналу, а "Барселона" U-16 виграла найпрестижніший міжнародний турнір. Про це повідомляє "Телеграф".

На 69-й хвилині зустрічі юнаки з "Барселони" розіграли фірмову атаку у стилі дорослої команди. Партнер розрізною передачею вивів Рибака на побачення з кіпером, уродженець Чернівців на швидкості пройшов воротаря та закотив м’яч у порожні ворота.

Що відомо про Артема Рибака

Рибак виступає на позиціях центрального, центрального атакувального півзахисника та правого вінгера. Футболіст розпочав ігрову кар’єру в академії "Шахтаря". Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебрався до академії "Барселони". Влітку 2025 року українець приєднався до "Барселони" U-16, за яку провів 6 матчів і забив один гол. Артем встиг зіграти 9 ігор за збірні України U-15 та U-16, в яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, "Барселона" виграла всі "Ель Класико" минулого сезону. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2. Гра-відповідь проти "Реала" в Ла Лізі завершилася перемогою "Барси" з рахунком (4:3).