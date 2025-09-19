Суркіс вперше відреагував на скандальне інтерв’ю Кравця (відео)

Функціонер вимагає доказів від колишнього співробітника клубу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інтерв’ю свого колишнього радника, ексфорварда Біло-синіх та збірної України Артема Кравця. Колишній "динамівець" звинуватив власний клуб у корупції, а також розповів про проблеми киян на всіх рівнях.

Відповідний коментар Суркіса наводить champion.com.ua. За його словами, "все, що сказав Кравець, не відповідає дійсності". Крім того, функціонер відзначив великий внесок академії "Динамо" у розвиток українського футболу.

Можу тільки одне з цього приводу сказати: Динамо Київ – це школа, яка виховала футболістів, які грають сьогодні на різних рівнях збірної України. Перша команда виграла УПЛ, U-19 виграла чемпіонат, у нас школа дуже гарно розвивається. Багато хлопців, яких ми втратили грають за кордоном. Кравець звинувачує когось, але по ділу нічого не каже. "Йому дзвонили і пропонували гроші за те, щоб когось влаштувати в школу Динамо Київ". Логічно? А доказів жодних нема. Можливо люди, які не могли влаштувати свою дитину до нашої школи, вирішили, що саме Кравець може це організувати, що саме він корупціонер? Не взяв гроші – і дуже добре. Я знаю одне: все, що наговорив Артем у цьому інтервʼю – не відповідає дійсності. Ігор Суркіс

Нагадаємо, 19 вересня, вийшло у світ інтерв’ю Кравця журналісту та блогеру Ігорю Бурбасу. У ньому Артем розповів, що йому пропонували хабарі для прийняття дітей до Академії "Динамо". Крім того, він розкрив багато проблем у київській команді. "Динамо" пізніше відповіло Кравцю.

Зазначимо, перед інтерв’ю Кравець зробив публічну заяву у соцмережах, де розповів про проблеми у "Динамо ". Столичний клуб після цього висміяв Артема, нагадавши колишньому співробітнику клубу про провальний трансфер колумбійця Браяна Себальйоса.