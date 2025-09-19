Суркис впервые отреагировал на скандальное интервью Кравца (видео)

Функционер требует доказательств у бывшего сотрудника клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал нашумевшее интервью своего бывшего советника, экс-форварда Бело-синих и сборной Украины Артема Кравца. Бывший "динамовец" обвинил собственный клуб в коррупции, а также рассказал о проблемах киевлян на всех уровнях.

Соответствующий комментарий Суркиса приводит champion.com.ua. По его словам, "все что сказал Кравец — не соответствует действительности". Кроме того, функционер отметил большой вклад академии "Динамо" в развитие украинского футбола.

Могу только одно по этому поводу сказать: Динамо Киев – это школа, воспитавшая футболистов, играющих сегодня на разных уровнях сборной Украины. Первая команда выиграла УПЛ, U-19 выиграла чемпионат, у нас школа очень хорошо развивается. Многие ребята, которых мы потеряли, играют за границей. Кравец обвиняет кого-то, но по делу ничего не говорит. "Ему звонили и предлагали деньги за то, чтобы кого-нибудь устроить в школу Динамо Киев". Логично? А доказательств никаких нет. Возможно, люди, которые не могли устроить своего ребенка в нашу школу, решили, что именно Кравец может это организовать, что именно он коррупционер? Не взял деньги – и очень хорошо. Я знаю одно: все, что наговорил Артем в этом интервью – не соответствует действительности. Игорь Суркис

Напомним, 19 сентября, вышло в свет интервью Кравца журналисту и блогеру Игорю Бурбасу. В нем Артем рассказал, что ему предлагали взятки для принятия детей в Академию "Динамо". Кроме того, он раскрыл многие проблемы в киевской команде. "Динамо" позднее ответило Кравцу.

Отметим, перед интервью Кравец сделал публичное заявление в соцсетях, где рассказал о проблемах в "Динамо". Столичный клуб после этого высмеял Артема, напомнив бывшему сотруднику клуба о провальном трансфере колумбийца Браяна Себальйоса.