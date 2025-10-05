Від "Динамо" залишилася лише емблема: фанати вимагають відставки Шовковського після ганьби у Києві (відео)

Вболівальники "Динамо" хочуть бачити нового головного тренера біля керма команди

У неділю, 5 жовтня, "Динамо" провело домашній матч 8-го туру чемпіонату України сезону 2025/26 проти "Металіста 1925" (1:1). Біло-сині вчетверте поспіль втратили окуляри.

Що потрібно знати

"Динамо" та "Металіст 1925" зіграли внічию — 1:1

Біло-сині не можуть перемогти вже у 4-му матчі поспіль

У мережі критикують тренерський штаб столичної команди

Про це повідомляє "Телеграф". Невтішні результати "Динамо" викликали хвилю критики від вболівальників. Особливо дісталося головному тренеру Біло-синіх Олександру Шовковському.

"Динамо" провело з "Металістом 1925" два різні тайми. У першому кияни мали тотальну перевагу, яку вони зуміли реалізувати в один гол у виконанні Назара Волошина. У другому харків’яни вирвали нічию зусиллями Івана Литвиненка. Біло-сині мали багато часу, щоб вирвати перемогу, проте після пропущеного м’яча показали абсолютно беззубу гру в атаці.

У мережі розкритикували Шовковського. Користувачі масово вимагають змін у тренерському штабі киян.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни встигли стартувати в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). 23 жовтня столичний клуб зіграє із турецьким "Самсунспором".

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".