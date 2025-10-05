От "Динамо" осталась только эмблема: фанаты требуют отставки Шовковского после позора в Киеве (видео)

Болельщики "Динамо" хотят видеть нового главного тренера у руля команды

В воскресенье, 5 октября, "Динамо" провело домашний матч 8-го тура чемпионата Украины сезона 2025//26 против "Металлиста 1925" (1:1). Бело-синие в 4-й раз подряд потеряли очки.

Об этом сообщает "Телеграф". Неутешительные результаты "Динамо" вызвали волну критики со стороны болельщиков. Особенно досталось главному тренеру Бело-синих Александру Шовковскому.

"Динамо" провело с "Металлистом 1925" два разных тайма. В первом киевляне имели тотальное преимущество, которое они сумели реализовать в один гол в исполнении Назара Волошина. Во втором харьковчане вырвали ничью усилиями Ивана Литвиненко. Бело-синие имели много времени, чтобы вырвать победу, однако после пропущенного мяча показали абсолютно беззубую игру в атаке.

В сети раскритиковали Шовковского. Пользователи массово требуют изменений в тренерском штабе киевлян.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне успели стартовать в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). 23 октября столичный клуб сыграет с турецким "Самсунспором".

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".