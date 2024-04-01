Запобіжники від тотального блекауту: експерт дав кілька важливих порад

Сергій Дяченко оцінив для "Телеграфу" загрози колапсу енергосистеми країни і чи можна цього уникнути

В Україні в рамках підготовки до нового опалювального сезону і у довгостроковій перспективі через ризик нових обстрілів з боку Росії, потрібно пришвидшити реформи в енергетичному секторі та максимально децентралізувати об'єкти генерації та енергопостачання для більшої гнучкості. Таку думку "Телеграфу" висловив експерт з енергетики Сергій Дяченко, коментуючи наслідки масованих атак РФ по українській енергетиці та запобіжники від тотального блекауту.

— Потрібна диверсифікація виробництва електроенергії, тобто розподіл на менші обсяги генерації, але все ж таки з упором на атомну енергетику, яка повинна залишатися фундаментом нашої енергетики, — сказав він.

Як пояснив експерт, у структурі генерації потрібно залишити велику частку атомної енергетики саме через те, що у неї "великий запас міцності і вона дуже надійна". Зазначимо, станом на 2021 р. в структурі генерації виробництво атомної енергетики займало перше місце з показником в 55,1%; ТЕЦ і ТЕС сумарно виробляли біля 30% е/е; зелена генерація (СЕС, ВЕС, біомаса) — 8%; ГЕС/ГАЕС — 6,7%; блок-станції — біля 1%.

— Із зеленою генерацією є великі проблеми, оскільки вона дуже погано пристосована для роботи. Вона сама створює екстремальні умови для роботи енергетики, тому що це — генерація з нестабільною потужністю. У таких же кризових ситуаціях (після масованих обстрілів РФ. — Авт.) вона ще більше обтяжує. Коли виникають складнощі, пов'язані з обстрілами, зелена генерація не дуже добре себе зарекомендувала з технічного боку, — уточнив він.

Що стосується теплової генерації, на думку Дяченка, виробництво тепла у великих містах у найбільш економному форматі забезпечується ТЕЦ. Але і тут є простір для диверсифікації.

— Говорячи про децентралізацію, звичайно, невеличкі котельні теж мають право на існування. Тим більше, що протягом останніх десяти років з'являються індивідуальні рішення, розраховані на один будинок чи мікрорайон. Встановлюються індивідуальні котельні, які доволі економні із смарт-системами розподілу тепла та енергоефективні. Такі системи дозволяють економити до 70%. А серед мінусів: по-перше, це великі кошти, а по-друге, наші будинки до цього не дуже пристосовані, потрібно робити горизонтальну розводку. Це все — на перспективу. Децентралізацію і реформи треба робити, проте потрібно мати на увазі, що цього не зробиш дуже швидко, — підсумував експерт з енергетики.

Як повідомлялось, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в контексті останніх ударів по українській енергетиці зазначав, що цього літа українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання е/е. Громадяни мають підготуватися до цього.

Також "Телеграф" писав, що 29 березня Міністерство енергетики України на тлі масштабних атак Росії на критичну інфраструктуру звернулось з проханням до органів державної влади, ЗМІ, експертів, компаній та звичайних українців. Відомство просило не поширювати інформацію про наслідки ударів.