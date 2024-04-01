Предохранители от тотального блэкаута: эксперт дал несколько важных советов

Сергей Дяченко оценил для "Телеграфа" угрозы коллапса энергосистемы страны и можно ли этого избежать

В Украине в рамках подготовки к новому отопительному сезону и в долгосрочной перспективе из-за риска новых обстрелов со стороны России нужно ускорить реформы в энергетическом секторе и максимально децентрализовать объекты генерации и энергоснабжения для большей гибкости. Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт по энергетике Сергей Дяченко, комментируя последствия массированных атак РФ по украинской энергетике и предохранители от тотального блэкаута.

— Нужна диверсификация производства электроэнергии, то есть деление на меньшие объемы генерации, но все же с упором на атомную энергетику, которая должна оставаться фундаментом нашей энергетики, — сказал он.

Как пояснил эксперт, в структуре генерации нужно оставить большую долю атомной энергетики именно потому, что у нее "большой запас прочности и она очень надежна". Отметим, что по состоянию на 2021 г. в структуре генерации производство атомной энергетики занимало первое место с показателем в 55,1%; ТЭЦ и ТЭС суммарно производили около 30% э/э; зеленая генерация (СЭС, ВЭС, биомасса) — 8%; ГЭС/ГАЭС — 6,7%; блок-станции – около 1%.

— С зеленой генерацией есть большие проблемы, потому что она очень плохо приспособлена для работы. Она сама создает экстремальные условия для работы энергетики, потому что это генерация с нестабильной мощностью. В таких же кризисных ситуациях (после массированных обстрелов РФ. — Авт.) она еще больше несет проблем. Когда возникают сложности, связанные с обстрелами, зеленая генерация не очень хорошо себя зарекомендовала с технической стороны, — уточнил он.

Что касается тепловой генерации, по мнению Дьяченко, производство тепла в крупных городах в наиболее экономичном формате обеспечивается ТЭЦ. Но и здесь есть простор для диверсификации.

— Говоря о децентрализации, конечно, небольшие котельные тоже имеют право на существование. Тем более, что за последние десять лет появляются индивидуальные решения, рассчитанные на один дом или микрорайон. Устанавливаются индивидуальные котельные, достаточно экономные, со смарт-системами распределения тепла и энергоэффективные. Такие системы позволяют экономить до 70%. А среди минусов: во-первых, это большие средства, а во-вторых, наши дома к этому не очень приспособлены, нужно делать горизонтальную разводку. Это все – на перспективу. Децентрализацию и реформы нужно делать, однако нужно иметь в виду, что этого не сделаешь очень быстро, — подытожил эксперт по энергетике.

Как сообщалось, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в контексте последних ударов по украинской энергетике отмечал, что этим летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления э/э. Граждане должны подготовиться к этому.

Также "Телеграф" писал, что 29 марта Министерство энергетики Украины на фоне масштабных атак России на критическую инфраструктуру обратилось с просьбой к органам государственной власти, СМИ, экспертам, компаниям и обычным украинцам. Ведомство просило не распространять информацию о последствиях ударов.