Ввезення золота в Україну відновилося до рівня 2021 року: де найбільший попит

Більшість великих банків припинили операції із золотом

У лютому 2024 року Україна імпортувала золота на $8,3 млн, що відповідає показникам лютого 2022 року. Зростання порівняно з весною 2022 року, коли імпорт було зупинено, значне, адже тоді було 0.

Банкіри кажуть, що з боку українців зростає інвестиційний попит на золото. З початку року світові ціни на золото зросли на 12%, що стимулює попит. Найпопулярніші зливки серед інвесторів – 50 та 100 грамів. Найбільший попит на золото – у Києві.

Проте пропозиція обмежена. Більшість великих банків припинили операції із золотом, а в наявності його часто немає. "Телеграф" зателефонував до кол-центрів майже десяти банків. У Києві знайшовся лише один інвестиційний зливок та кілька дрібних.

З продажем золота проблеми, схоже, немає. Деякі банки, наприклад, РадБанк, розширили мережу відділень, де можна купити золото.

Ціна купівлі золота нижче за ціну продажу. Наприклад, 10-грамовий злиток у ПриватБанку коштує 32 900 грн. при продажу та 28 250 грн. при покупці.

Детальніше читайте у статті: "Українці гребуть золото: на ринку справжній дефіцит, а ціни повзуть вгору".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримає 1,5 млрд. доларів від Світового банку. У Кабміні пояснили, куди підуть ці гроші.