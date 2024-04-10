Ввоз золота в Украину возобновился до уровня 2021: где наибольший спрос

Большинство крупных банков прекратили операции с золотом

В феврале 2024 года Украина импортировала золота на $8,3 млн, что соответствует показателям февраля 2022 года. Рост по сравнению с весной 2022 года, когда импорт был остановлен, значительный, ведь тогда был 0.

Банкиры говорят, что со стороны украинцев растет инвестиционный спрос на золото. С начала года мировые цены на золото выросли на 12%, что стимулирует спрос. Самые популярные слитки среди инвесторов – 50 и 100 граммов. Наибольший спрос на золото – в Киеве.

Однако предложение ограничено. Большинство крупных банков прекратили операции с золотом, а в наличии его часто нет. "Телеграф" позвонил в колл-центры почти десяти банков. В Киеве нашелся только один инвестиционный слиток и несколько мелких.

С продажей золота проблемы, похоже, нет. Некоторые банки, например РадБанк, расширили сеть отделений, где можно купить золото.

Цена покупки золота ниже цены продажи. К примеру, 10-граммовый слиток в ПриватБанке стоит 32 900 грн при продаже и 28 250 грн при покупке.

Подробнее читайте в статье: "Украинцы гребут золото: на рынке настоящий дефицит, а цены ползут вверх".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка. В Кабмине объяснили, куда пойдут эти деньги.