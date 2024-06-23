До ночі без світла? У Дніпрі було змінено графіки відключень на 23 червня

У місті діють лише обмеження за графіками

У неділю, 23 червня, у Дніпрі було змінено графіки погодинних відключень електроенергії. Як і по всій Україні, спочатку планували обмежувати електропостачання лише з 19:00 до 23:00.

Та наразі відключення вже діють з 11:00. Про це інформує ДТЕК.

За вказівкою "Укренерго", графіки було змінено по всій території України, у тому числі і в Дніпрі. Зазначається, що ситуація в енергосистемі ускладнилась після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

Переглянути актуальну інформацію про відключення електроенергії можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно:

перейти на сайт ДТЕК;

вибрати пункт "Відсутня електроенергія";

ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також на сайті ЦЕК можна ознайомитись з погодними графіками відключення.

Нагадаємо, що в Україні до липня поточного року буде оновлено списки об’єктів критично важливої інфраструктури, де не відключатимуть світло. Об’єкти з гарантованим електропостачанням пропонують розділити за сезонами – на літній та зимовий. Це дозволить мінімізувати навантаження на енергосистему при відключенні.

Зазначимо, що голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицькийв інтерв’ю "Телеграфу" сказав, що буде з енергосистемою в Україні: "Коли припинять відключати світло і що потрібно встигнути до зими — голова Укренерго відповів на головні питання".