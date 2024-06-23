До ночи без света? В Днепре были изменены графики отключений на 23 июня

В городе действуют только ограничения по графику

В воскресенье, 23 июня, в Днепре были изменены графики почасовых отключений электроэнергии. Как и по всей Украине, первоначально планировали ограничивать электроснабжение только с 19:00 до 23:00.

Но отключения уже действуют с 11:00. Об этом информирует ДТЭК.

По указанию "Укрэнерго", графики были изменены по всей территории Украины, в том числе и в Днепре. Ситуация в энергосистеме усложнилась после массированных атак россиян на энергообъекты.

Посмотреть актуальную информацию об отключении электроэнергии можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо:

перейти на сайт ДТЭК;

выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия";

ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строчках.

Также на сайте ЦЭК можно ознакомиться с погодными графиками отключения.

Напомним, что в Украине к июлю текущего года будут обновлены списки объектов критически важной инфраструктуры, где не будут отключать свет. Объекты с гарантированным электроснабжением предлагают разделить по сезонам – на летний и зимний. Это позволит минимизировать нагрузку на энергосистему при отключении.

Отметим, что председатель правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Телеграфу" сказал, что будет с энергосистемой в Украине : "Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы".