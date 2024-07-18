Онлайн бронирование в "Діє": при каких условиях предприятия могут на него рассчитывать, рассказали в Минобороны

Есть определенные критерии отбора

Теперь электронное бронирование военнообязанных работников можно оформить онлайн на портале "Дія". Однако возникает вопрос, для каких предприятий доступна эта опция и каким критериям они должны отвечать.

Ответы на это "Телеграфу" дала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в материале: "Как работает электронное бронирование в "Діє" и нужно ли обращаться в ТЦК? В Минобороны ответили на часто задаваемые вопросы".

По словам заместительницы, есть разные организации, которые сотрудничают с МОУ и Силами обороны Украины. Поэтому важно, чтобы эти организации могли долгосрочно планировать командную работу. Чтобы была возможность поддерживать качественное сотрудничество, качественно и своевременно предоставлять услуги, производство и поставку товаров.

"Это означает, что для МОУ и Сил обороны может быть полезным и важным забронировать на время сотрудничества эти команды. Это позволит качественное планирование и обеспечение процессов человеческими ресурсами", — говорит Черногоренко.

Она подчеркнула, что на первом этапе бронирования в "Діє" будет работать для критически важных предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны. Для разных типов организаций уже разработаны или еще разрабатываются критерии бронирования.

Заметим, что с помощью "Дії" получить бронирование может ограниченное количество человек. В настоящее время это 1 миллион 200 тысяч лиц.

Напомним, что в то же время в Правительстве не исключают до конца идею экономического бронирования. И, по словам депутата "Слуги народа" Дмитрия Наталухи, сейчас существует три модели. Каждая имеет свои недостатки и преимущества, но одна из них не предусматривает уплаты дополнительных выплат или налогов.

Ранее "Телеграф" писал, что есть несколько вариантов, как проверить наличие брони от мобилизации.