Что изменилось для мужчин до 25 лет, вступающих в вузы: разъяснение Минреинтеграции

В ведомстве объяснили с чем это связано

В Украине с 18 мая начал действовать новый закон о мобилизации. Согласно этому изменились и правила поступления в высшие учебные заведения для лиц до 25 лет.

В Минреинтеграции рассказали, что изменилось в военном учете лиц до 25 лет, поступающих в вузы. В ведомстве отметили, что нововведения касаются людей в возрасте до 25 лет, находящихся на временно оккупированной территории или уехавших за границу с ВОТ или с территорий активных боевых действий.

"Зачисление таких граждан на обучение в украинские учреждения высшего образования будет осуществляться с отсрочкой взятия их на военный учет (до окончания периода военного положения)", – говорится в сообщении.

Соответствующее постановление принял Кабмин. В Минреинтеграции объяснили, что необходимость подобных изменений связана с тем, что такие лица объективно не могут прибыть в ТЦК для взятия их на военный учет.

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