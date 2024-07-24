В Україні послабили графіки відключень світла: одній області пощастило найбільше

Раніше планувалося, що відключення діятимуть протягом усієї доби

В Україні пом’якшили графіки відключення світла. Вдень 24 липня електроенергія подаватиметься довше, ніж планували раніше.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. За її даними, сьогодні на території України світло не відключатимуть до 16:00. А на Одещині графіки відключень були скасовані до 18:00.

Нагадаємо, що раніше планувалося, що відключення діятимуть упродовж усієї доби. З 8 ранку та до 20:00 мали відключати одну чергу.

Раніше ми писали про те, чому графіки відключень діють навіть уночі. Справа в тому, що дефіцит в енергосистемі фіксується цілодобово. У темну пору року не працюють СЕС.

Також "Телеграф" писав, чому на енергооб’єктах часто трапляються аварії. Справа не лише у російських обстрілах. А також про те, чи справді Україна продає світло за кордон. Деякі помилково чи цілеспрямовано плутають ці технічні перетікання з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема.