В Украине ослабили графики отключений света: одной области повезло больше всего

Ранее планировалось, что отключения будут действовать на протяжении всех суток

В Украине смягчили графики отключения света. Днем 24 июля электроэнергия будет подаваться дольше, чем планировали ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. По её данным, сегодня на территории Украины свет не будут отключать до 16:00. А в Одесской области графики отключений были отменены до 18:00.

Напомним, что ранее планировалось, что отключения будут действовать на протяжении всех суток. С 8 утра и до 20:00 должны были отключать одну очередь.

Ранее мы писали о том, почему графики отключений действуют даже ночью. Дело в том, что дефицит в энергосистеме фиксируется круглосуточно. В темное время года не работают СЭС.

Также "Телеграф" писал, почему на энергообъектах часто происходят аварии. Дело не только в российских обстрелах. А также о том, действительно ли Украина продает свет за границу. Некоторые ошибочно или целенаправленно путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема.