Графіки приємно здивують: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 29 липня

Укренерго повідомило, скільки годин будемо сидіти без електроенергії

У понеділок, 29 липня, світло в Україні вимикатимуть лише ввечері. Тобто світла не буде близько 7 годин.

Зокрема, графіки знеструмлень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00. Про це в телеграм-каналі повідомило Укренерго.

"З 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години — без обмежень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що причиною менших відключень світла є зменшення спеки та виведення з ремонту об'єктів генерації. Саме вони вплинули на ситуацію в енергетичній системі України.

Також в ДТЕК пояснювали, чому один день зі світлом, а другий — відключення. У відомстві кажуть, що теперішня здатність енергетики не дозволяє використовувати більше світла, тому на кожний день застосовуються вимушені обмеження. За формування лімітів для кожної області відповідає НЕК Укренерго.

Раніше "Телеграф" писав, чому відключають світло навіть уночі. Там пояснили, що вночі не працюють сонячні електростанції, а гідроелектростанції закачують воду. Для цього їм також потрібна енергія.