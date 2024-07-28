Графики приятно удивят: украинцам рассказали, как будут выключать свет 29 июля

Укрэнерго сообщило, сколько часов будем сидеть без электроэнергии

В понедельник, 29 июля, свет в Украине будет выключаться только вечером. То есть света не будет около 7 часов.

В частности, графики обесточений будут применяться с 16:00 до 23:00. Об этом в телеграмм-канале сообщило Укрэнерго.

"С 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений", — говорится в сообщении.

Напомним, что причиной меньших отключений света является уменьшение жары и вывод из ремонта объектов генерации. Именно они повлияли на ситуацию в энергетической системе Украины.

Также в ДТЭК объясняли, почему один день со светом, а второй отключение. В ведомстве говорят, что нынешняя способность энергетики не позволяет использовать больше света, поэтому на каждый день применяются вынужденные ограничения. За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК Укрэнерго.

Ранее "Телеграф" писал, почему отключают свет даже ночью. Там объяснили, что ночью не работают солнечные электростанции, а гидроэлектростанции закачивают воду. Для этого им тоже нужна энергия.