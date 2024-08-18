Віддали майже все, що заробили: на Прикарпатті засудили організаторів перевезень через систему "Шлях"

За свої послуги організатори отримали 4100 доларів США – це понад 168 тисяч гривень

В Україні суд засудив перевізника та його спільника за звинуваченням у створенні схеми з незаконного переправлення людей через кордон та підробці документів. Вирок отримали мешканці Івано-Франківської області України.

Про це пише "Судово-юридична газета" із посиланням на рішення, яке виніс Городенківський районний суд Івано-Франківської області. Винних у незаконному перевезенні людей за кордон присудили до штрафу.

Зазначається, що в липні-листопаді 2022 року перевізник та його спільник фіктивно оформили водіями через систему "Шлях" 18 чоловіків, які потім покинули Україну через прикордонні пункти пропуску на Львівщині та Закарпатті. За свої послуги організатори отримали 4100 доларів США (168 тисяч гривень).

Суд урахував, що усі 18 чоловіків, яким таким чином оформлювали виїзд, повернулися до України, а також те, що організатор та спільник пішли на угоду зі слідством. Тому, дослідив матеріали справи, суд присудив обвинувачених до сплати штрафу розміром у 140 тисяч гривень. Таким чином, фігуранти віддали майже все, що заробили на схемі.

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