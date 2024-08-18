Отдали почти все, что заработали: в Прикарпатье осудили организаторов перевозок через систему "Шлях"

За свои услуги организаторы получили 4100 долларов США – это более 168 тысяч гривен

В Украине суд осудил перевозчика и его сообщника по обвинению в создании схемы незаконной переправки людей через границу и подделке документов. Приговор получили жители Ивано-Франковской области.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение, вынесенное Городенковским районным судом Ивано-Франковской области. Виновных в незаконной перевозке людей за границу приговорили к штрафу.

Отмечается, что в июле-ноябре 2022 перевозчик и его сообщник фиктивно оформили водителями через систему "Шлях" 18 мужчин, которые затем покинули Украину через пограничные пункты пропуска на Львовщине и Закарпатье. За свои услуги организаторы получили 4100 долларов (168 тысяч гривен).

Суд учел, что все 18 мужчин, которым оформляли выезд, вернулись в Украину, а также то, что организатор и сообщник пошли на соглашение со следствием. Поэтому, исследовав материалы дела, суд приговорил обвиняемых к уплате штрафа в размере 140 тысяч гривен. Таким образом, фигуранты отдали почти все, что заработали на схеме.

Напомним, в Одесской области задержали заместителя командира воинской части и сообщили ему о подозрении. Правоохранители выяснили, что мужчина помогал некоторым военнослужащим уклоняться от службы.

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