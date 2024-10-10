"Буде набагато більше": прем'єр Чехії заінтригував заявою про боєприпаси для України

Країна проводить роботу з партнерами

Ініціатива Чехії щодо надання Україні 500 тисяч боєприпасів буде реалізована. Постачання снарядів ще триває.

Про це в інтерв’ю журналу Blesk повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. За його словами, ця ініціатива реалізовується дуже успішно.

"Поставки відбуваються регулярно. Досягнемо мети, яку ми собі поставили – 500 тисяч одиниць, хоча насправді буде набагато більше завдяки іншим заходам", — підкреслив Фіала.

Він також розповів, що чеську ініціативу фінансово підтримали чимало країн. Водночас Філа наголосив, що зараз проводиться робота з тими, хто зацікавлений продовжувати її й наступного року.

Нагадаємо, Міністерство оборони Чехії визнало, що деякі боєприпаси для України можуть бути неякісними. Очільниця відомства Яна Чернохова підтвердила, що серед закуплених снарядів можуть траплятися проблемні зразки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на початку літа 2024 року були серйозні затримки у постачанні Україні снарядів через чеську "снарядну ініціативу". Але зараз все вирівнялося та йде за встановленими заздалегідь планами.