"Будет гораздо больше": премьер Чехии заинтриговал заявлением о боеприпасах для Украины

Страна проводит работу с партнерами

Инициатива Чехии по предоставлению Украине 500 тысяч боеприпасов будет реализована. Снабжение снарядов еще продолжается.

Об этом в интервью журналу Blesk сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиал. По его словам, эта инициатива реализуется очень успешно.

"Поставки проходят регулярно. Достигнем цели, которую мы себе поставили — 500 тысяч единиц, хотя на самом деле будет гораздо больше благодаря другим мерам", — подчеркнул Фиала.

Он также рассказал, что чешскую инициативу финансово поддержали многие страны. В то же время Фила подчеркнул, что сейчас проводится работа с теми, кто заинтересован продолжать ее и в следующем году.

Напомним, Министерство обороны Чехии признало, что некоторые боеприпасы для Украины могут быть некачественными. Глава ведомства Яна Чернохова подтвердила, что среди закупленных снарядов могут случаться проблемные образцы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в начале лета 2024 года были серьезные задержки в поставке Украине снарядов через чешскую "снарядную инициативу". Но сейчас все выровнялось и идет по установленным заранее планам.