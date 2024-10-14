В Україну йдуть затяжні дощі? Карта та прогноз погоди на 15 жовтня

Синоптики озвучили прогноз погоди в Україні у вівторок, 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня, у всіх областях України пройдуть дощі, погода буде хмарною з проясненнями. При цьому розпочнуться похолодання, як обіцяли синоптики.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Затяжні, але невеликі дощі пройдуть по всій території України, однак у деяких регіонах опадів взагалі не буде.

На заході України вночі температура повітря коливатиметься від +3 до +7 градусів, а вдень від +9 до +11 градусів. У Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Тернополі та Луцьку вночі опадів не буде.

У центрі України вдень від +11 до +13 градусів, вночі від +5 до +7 градусів. Дощ буде у Києві та Житомирі, без опадів у Черкаській та Кіровоградській областях вночі.

Найтепліше буде на півдні України — вночі температура повітря буде від +7 до +10 градусів, а вдень — від +12 до +17 градусів. Вночі буде хмарно з проясненнями та без опадів в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму.

На сході України температура повітря вночі буде від +4 до +7 градусів, а вдень від +9 до +15 градусів. Невеликі дощі пройдуть у Харківській, Донецькій, Луганській, Сумській областях.

Раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, на яку погоду українцям чекати до кінця жовтня і яка середня температура повітря очікується цього місяця.