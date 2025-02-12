Укрили як дитину: у Тернополі місцеві жителі подбали про бездомного собаку (фото)

Людська турбота допомагає бездомним "хвостикам" пережити морози

Жителі Тернополя у холоди не залишилися байдужими до долі безпритульних тварин. Про одного із собак подбали, надавши йому їжу та речі, які допоможуть зберегти тепло в морози.

Для нього влаштували теплу лежанку. Зворушливі кадри опублікував місцевий Telegram-канал.

На бульварі Тараса Шевченка перехожі облаштували спальне місце для бездомного собаки. Вони постелили на бруківку пальто, щоб тварина не замерзла на вулиці. А зверху чиїсь дбайливі руки укрили собаку простирадлом.

Лежанку влаштували біля рекламного щита, що закрив притулок від вітру. Тварині принесли посуд, воду та їжу.

Судячи з кадрів, чотирилапий солодко заснув завдяки турботі небайдужих людей.

Раніше на одному з маркетплейсів з’явилося оголошення, де за собаку породи корги у Дніпрі просять 14 тисяч доларів США – понад 584 тисячі гривень. Серед переваг зазначена реєстрація КСУ FCI, ветпаспорт з усіма щепленням та обробками за віком, чіп.

Також в Україні виставили на продаж рідкісне цуценя йоркширського тер’єра. Воно має незвичайне забарвлення — "гіркий шоколад". За тварину просять 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, не лише собаки декоративних порід продаються за чималі гроші. Є і тварини, до виховання яких потрібно підходити з розумом, а господар має розуміти свою відповідальність. Зокрема, йдеться про американського стаффордширського тер’єра (амстаффа).