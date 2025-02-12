Укрыли как ребенка: в Тернополе местные жители позаботились о бездомной собаке (фото)

Человеческая забота помогает бездомным "хвостикам" пережить морозы

Жители Тернополя в холода не остались равнодушными к судьбе бездомным животных. Об одной из собак позаботились, предоставив ей пищу и вещи, которые помогут сохранить тепло в морозы.

Для нее устроили теплую лежанку. Трогательные кадры опубликовал местный Telegram-канал.

На бульваре Тараса Шевченко прохожие обустроили спальное место для бездомной собаки. Они постелили на брусчатку пальто, чтобы животное не замерзло на улице. А сверху чьи-то заботливые руки укрыли собаку покрывалом.

Лежанку устроили возле рекламного щита, который закрыл убежище от ветра. Животному принесли посуду, воду и еду.

Судя по кадрам, четвероногий сладко уснул, благодаря заботе неравнодушных людей.

Ранее на одном из маркетплейсов появилось объявление, где за собаку породы корги в Днепре просят 14 тысяч долларов США — более 584 тысяч грн. Среди преимуществ указана регистрация КСУ FCI, ветпаспорт со всеми прививками и обработками по возрасту, чип.

Также в Украине выставили на продажу редкого щенка йоркширского терьера. Он имеет необычную окраску — "горький шоколад". За животное просят 10 тысяч долларов США.

Напомним, не только собаки декоративных пород продаются за немалые деньги. Есть и животные, к воспитанию которых нужно подходить с умом, а хозяин должен понимать свою ответственность. В частности, речь идет об американском стаффордширском терьере (амстафф).