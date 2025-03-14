Рус

Нардеп з Одеси назвав основну версію вбивства Ганула

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гончаренко озвучив свої думки щодо вбивства Ганула
Гончаренко озвучив свої думки щодо вбивства Ганула. Фото Колаж "Телеграфа"

На думку народного обранця, РФ прагне залякати українців

Демʼян Ганул був вбитий 14 березня в Одесі. На думку народного депутата Олексія Гончаренка, родом з Одеси, основна версія того, що сталося — політичне вбивство.

"Такий акт терору на замовлення Росії … Основна версія, це такий теракт, акт залякування з боку Росії", — сказав Гончаренко в ефірі День.LIVE.

На його думку, невипадково, що це сталося саме в Одесі. Адже це місто для глави Росії Володимира Путіна, на думку нардепа, зараз ціль номер один.

"Думаю, що навіть Путін розуміє, що Київ йому не взяти, а от Одеса є дуже важливою стратегічною ціллю. І поки ворог, дякуючи ЗСУ не може прорватися до Одеси фізично … вони будуть намагатися зсередини розхитувати і атакувати", — зазначив Гончаренко.

Що відомо про вбивство Ганула

Чоловіка застрелили близько полудня в центрі Одеси. В мережу потрапило відео моменту вбивства — невідомий, який навіть не приховував свого обличчя, вистрілив кілька разів у вже лежачого Дем'яна на Олександрівському проспекті. Розслідування вбивства взяв під особистий контроль глава МВС Ігор Клименко.

Дем'ян Ганул — відомий громадський діяч, волонтер та блогер. У липні 2024 року він звертався до СБУ з проханням про захист, бо отримував численні погрози.

Брав участь у Революції Гідності та протистоянні проти проросійських сил в Одесі 2 травня 2014 року. Проросійські сили часто звинувачували Ганула в організації сутичок біля Будинку профспілок, де загинуло майже 50 людей і близько 200 отримали поранення.

Сам активіст говорив про себе, що "упродовж свого свідомого життя відстоював українську державу, займався волонтерською діяльністю, захищав мову, відстоював честь і гідність українських військових". Нещодавно йому виповнився 31 рік, Дем'ян того дня написав у соцмережах, що намагається проживати життя з користю для України та має багато планів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відреагували на вбивство Ганула в Україні та Росії. Росіяни тішаться, українці в розпачі.

Теги:
#Одеса #Вбивство #Олексій Гончаренко #Дем'ян Ганул