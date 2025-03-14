Нардеп з Одеси назвав основну версію вбивства Ганула

На думку народного обранця, РФ прагне залякати українців

Демʼян Ганул був вбитий 14 березня в Одесі. На думку народного депутата Олексія Гончаренка, родом з Одеси, основна версія того, що сталося — політичне вбивство.

"Такий акт терору на замовлення Росії … Основна версія, це такий теракт, акт залякування з боку Росії", — сказав Гончаренко в ефірі День.LIVE.

На його думку, невипадково, що це сталося саме в Одесі. Адже це місто для глави Росії Володимира Путіна, на думку нардепа, зараз ціль номер один.

"Думаю, що навіть Путін розуміє, що Київ йому не взяти, а от Одеса є дуже важливою стратегічною ціллю. І поки ворог, дякуючи ЗСУ не може прорватися до Одеси фізично … вони будуть намагатися зсередини розхитувати і атакувати", — зазначив Гончаренко.

Що відомо про вбивство Ганула

Чоловіка застрелили близько полудня в центрі Одеси. В мережу потрапило відео моменту вбивства — невідомий, який навіть не приховував свого обличчя, вистрілив кілька разів у вже лежачого Дем'яна на Олександрівському проспекті. Розслідування вбивства взяв під особистий контроль глава МВС Ігор Клименко.

Дем'ян Ганул — відомий громадський діяч, волонтер та блогер. У липні 2024 року він звертався до СБУ з проханням про захист, бо отримував численні погрози.

Брав участь у Революції Гідності та протистоянні проти проросійських сил в Одесі 2 травня 2014 року. Проросійські сили часто звинувачували Ганула в організації сутичок біля Будинку профспілок, де загинуло майже 50 людей і близько 200 отримали поранення.

Сам активіст говорив про себе, що "упродовж свого свідомого життя відстоював українську державу, займався волонтерською діяльністю, захищав мову, відстоював честь і гідність українських військових". Нещодавно йому виповнився 31 рік, Дем'ян того дня написав у соцмережах, що намагається проживати життя з користю для України та має багато планів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відреагували на вбивство Ганула в Україні та Росії. Росіяни тішаться, українці в розпачі.