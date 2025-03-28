Як купити квиток на поїзд онлайн, якщо додаток "УЗ" не працює: пасажирам підказали хитрість

Пасажири все ще мають труднощі з купівлею квитків онлайн

Купити квитки на потяг після масштабної кібератаки на IT-системи "Укрзалізниця" через додаток було неможливо кілька днів. Зранку 27 березня сервіси почали відновлювати продаж квитків. Тим, хто не може зайти ані в додаток ані на сайт перевізника запропонували один спосіб.

Така ситуація виникла в одного з пасажирів. Він на Facebook-сторінці "Укрзалізниці" запитав, що робити. Йому порадили спробувати увійти через VPN.

VPN — це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером і змінює IP-адреси. При підключенні до VPN створюється захищений канал між комп'ютером користувача і VPN-сервером. Зазвичай нова IP-адреса створюється з іншого міста або країни.

Варто зазначити, що питання ставив користувач на ім'я Łukasz Sowa, можна припустити, що він поляк. Ймовірно, порада увімкнути VPN для входу в онлайн-сервіси "Укрзалізниці" стосується Польщі. Там багато українців, які, поки тривав збій, масово скаржилися на проблеми з придбанням квитків. Отже, інформація може бути корисною для них.

Кібератака на "Укрзалізницю" — що відомо

З ранку 23 березня став недоступний продаж квитків на "Укрзалізниці" через додаток або офіційний сайт. В компанії це пояснили технічним збоєм в IT системі. "Укрзалізниця" посилила додатковими працівниками залізничні каси на вокзалах.

Вже 24 березня "Укрзалізниця" заявила, що на її онлайн-системи здійснено масштабну таргетовану кібератаку. Вона була "дуже системна, нетривіальна та багаторівнева". Попри це, рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок, але онлайн-продажі квитків внаслідок атаки стали недоступними.

У четвер, 27 березня, сервіси почали відновлювати роботу. Придбати квитки можна було через мобільний застосунок компанії, а повернути – виключно в касах. Проте у другій половині дня система знов дала збій.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат (Слуга народу), член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко припустив, що кібератака на "Укрзалізницю" могла стати наслідком витоку інформації. За його словами, кібербезпекою компаній на кшталт "УЗ" займаються їхні власні фахівці, а держава до цього не має відношення.