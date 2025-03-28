Как купить билет на поезд онлайн, если приложение "УЗ" не работает: пассажирам подсказали хитрость

Пассажиры все еще испытывают трудности с покупкой билетов онлайн

Купить билеты на поезд после масштабной кибератаки на IT-системы "Укрзализныця" через приложение было невозможно несколько дней. Утром 27 марта сервисы начали возобновлять продажу билетов. Тем, кто не может зайти ни в приложение, ни на сайт перевозчика предложили один способ.

Такая ситуация возникла у одного из пассажиров. Он на Facebook-странице "Укрзализныци" спросил, что делать. Ему посоветовали попытаться войти через VPN.

VPN – это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменяет IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между пользовательским компьютером и VPN-сервером. Обычно новый IP-адрес создается из другого города или страны.

Стоит отметить, что вопрос задавал пользователь по имени Łukasz Sowa, можно предположить, что он поляк. Вероятно, совет включить VPN для входа в онлайн-сервисы "Укрзализныци" касается Польши. Там много украинцев, пока продолжался сбой, они массово жаловались на проблемы с приобретением билетов. Информация может быть полезна для них.

Кибератака на "Укрзализныцу" — что известно

С утра 23 марта стала недоступна продажа билетов на "Укрзализныци" через приложение или официальный сайт. В компании это объяснили техническим сбоем в IT системе. "Укрзализныця" усилила дополнительными работниками железнодорожные кассы на вокзалах.

Уже 24 марта "Укрзализныця" заявила, что на ее онлайн-системы осуществлена масштабная таргетированная кибератака. Она была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой". Несмотря на это, движение поездов стабильно, они курсируют четко без задержек, но онлайн-продажи билетов в результате атаки стали недоступными.

В четверг, 27 марта, сервисы начали возобновлять работу. Приобрести билеты можно было через мобильное приложение компании, а вернуть – исключительно в кассах. Однако во второй половине дня система снова дала сбой.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат (Слуга народа), член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко предположил, что кибератака на "Укрзализныце" могла стать следствием утечки информации. По его словам, кибербезопасностью компаний типа "УЗ" занимаются их собственные специалисты, а государство к этому не имеет отношения.