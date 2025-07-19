Усик — Дюбуа 2: коли реванш, де дивитися бій і о котрій початок

Грандіозне шоу боксу покажуть в Україні на платній основі

У суботу, 19 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF у гевівейті Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть об’єднавчий бій. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Дюбуа 2.

Офіційні прямі трансляції поєдинку Усик — Дюбуа 2 можна переглянути в Україні на медіасервісах Megogo та DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".

Megogo покаже вечір боксу за участю Усика за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" (від 129 грн/місяць). Вечір боксу на Megogo стартує о 19:10 за Києвом з аналітичної студії. Головний поєдинок розпочнеться приблизно після 23:00.

Ведучими студії будуть Артем Панченко та Олександра Кучеренко, а їх гостями:

Жан Беленюк – олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби

– олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Андрій Розанов – журналіст Tribuna.com

– журналіст Tribuna.com Влад Єлісєєв – промоутер Top Boxing Generation

Коментатори:

Володимир Кобельков – працюватиме з місця подій

– працюватиме з місця подій Сергій Лук’яненко та Дмитро Аветисян – коментуватимуть бої андеркарда

DAZN покаже вечір боксу в Лондоні за системою PPV (Pay-per-view, плата за перегляд — Ред.). Вартість трансляції складає 830 грн. Додамо, що ефір на DAZN розпочнеться о 19:30. DAZN повідомляє, що бій Усик — Дюбуа 2 розпочнеться о 23:45 за Києвом.

Зазначимо, безкоштовна офіційна трансляція поєдинку Усик — Дюбуа 2 не планується.

Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.