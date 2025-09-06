Росія вставлятиме палки в колеса? Які труднощі очікує розслідування вбивства Парубія

Зацікавленість російських спецслужб до цієї справи досить велика

У розслідуванні вбивства нардепа Андрія Парубія та схожих нападах досить велику роль відіграє особистість жертви. Ці події завжди обростають безліччю теорій.

Про це "Телеграфу" розповів Валерій Кур – український оперативник, один із засновників підрозділів боротьби з організованою злочинністю в Україні (УБОЗ) у матеріалі "Вбивства триватимуть: один із засновників підрозділів УБОП про плани Кремля, легалізацію короткоствола та спецслужби".

"Особливо якщо це яскраві, неординарні та такі, що неоднозначно сприймаються в суспільстві як, наприклад, Андрій Парубій чи Сергій Стерненко, особистості. Їхня неординарність та популярність автоматично породжує більше гіпотез, і слідство зобов’язане відпрацьовувати не одну-дві, а десяток версій", — говорить Валерій.

За його словами, зазвичай ці версії обмежуються двома-трьома напрямками, але всередині кожної є під версії. Вони з часом відсікаються у міру того, як з’являються певні докази. І тільки, коли версію повністю перевірено, ставиться позначка "відпрацьована".

"Небезпека в тому, що противник може свідомо "підкидати" хибні версії, майстерно їх оформляти та нав’язувати слідству. Це стара радянсько-російська проблема: схопитися за те, що зручніше, вигідніше й упустити істину. Істина у них – своя. На жаль, у перші роки незалежності Україна теж "страждала на цю ж хворобу". Зараз, на щастя, українські слідчі намагаються уникати таких помилок", — каже Кур.

Андрій Парубій

Стосовно вбивства Парубія, за словами оперативника, ключова полягає у зацікавленості російських спецслужб, і насамперед очільника Росії Володимира Путіна. Адже на подібні диверсії Росія витрачає чималі кошти, витрати яких мають бути виправдані.

"Це означає, що вони намагатимуться і фінансувати спроби впливу на функції захисту підозрюваних, і проводити неправдиві інформаційні кампанії, щоб руйнувати судові перспективи. Досвідчені захисники вже зараз уважно стежать за тим, що говорять про затриманих. І потім вони використовують це в судах: "його заздалегідь назвали вбивцею, до вироку". Саме тому занадто широке публічне обговорення деталей тільки заважає слідству", – говорить він.

Нагадаємо, що нардеп Олексій Гончаренко вже висловився про підозрюваного у вбивстві Парубія. При цьому слідство не надає великої кількості інформації щодо особи вбивці, його мотивів та версій, які опрацьовуються.

