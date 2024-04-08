В Госдепе США рассказали, когда Украина станет членом НАТО

Наша страна может рассчитывать на членство в будущем, но только при одном условии

Украина сможет стать членом НАТО после окончания войны с Россией. Пока на территории страны происходят боевые действия, процесс вступления в Североатлантический альянс невозможен.

Об этом рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он сделал это заявление на регулярном брифинге.

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"В конце концов, этот процесс (вступление Украины в НАТО — ред.) будет продвигаться вперед после окончания этого конфликта", — сказал Миллер.

Ранее об этом говорила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит. Она назвала два основных условия для вступления Украины в Альянс.

"НАТО согласится на полноценное членство Украины, когда условия будут выполнены, а союзники согласятся, и это касается летнего саммита", — сказала Смит.

Впоследствии она уточнила, что под "условиями" подразумевалось завершение войны на территории Украины. Об этом она говорила на конференции, посвященной 75-летию Североатлантического союза.

Отметим, что на саммите НАТО в июле 2024 года вопрос вступления Украины рассматриваться не будет. Против этого Германия и США, сообщает The New York Times. В Альянсе хотят избежать войны с Россией.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО обсуждают обмен территорий Украины на вступление в Североатлантический альянс. Эти разговоры начали вести на фоне выборов в США, но неофициально.

Эту информацию прокомментировал советник Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал три степени политической наивности и отметил, что вести переговоры с Россией нельзя. Она просто не выполняет условия сделок.