У Держдепі США розповіли, коли Україна стане членом НАТО

Наша країна може розраховувати на членство у майбутньому, та лише за однієї умови

Україна зможе стати членом НАТО після закінчення війни з Росією. Допоки на території країни відбуваються бойові дії, то процес вступу до Північноатлантичного альянсу неможливий.

Про це розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він зробив цю заяву на регулярному брифінгу.

Україна стає лідером з ВИРОБНИЦТВА та ЗАСТОСУВАННЯ безпілотників

"Зрештою, цей процес (вступ України до НАТО ― ред.) буде просуватися вперед після закінчення цього конфлікту", ― сказав Міллер.

Раніше про це говорила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт. Вона назвала дві головні умови для вступу України в Альянс.

"НАТО погодиться на повноцінне членство України, коли умови будуть виконані, а союзники погодяться, і це стосується літнього саміту", ― сказала Сміт.

Згодом вона уточнила, що під "умовами" мала на увазі завершення війни на території України. Про це вона говорила під час конференції, присвяченій 75-річчю Альянсу.

Зазначимо, що на саміті НАТО у липні 2024 року питання вступу України розглядатись не буде. Проти цього Німеччина та США, повідомляє The New York Times. У Альянсі хочуть уникнути війни з Росією.

Раніше "Телеграф" писав, ніби у НАТО обговорюють обмін територій України на вступ у Північноатлантичний альянс. Ці розмови почали вести на тлі виборів у США, проте неофіційно.

Цю інформацію прокоментував радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він назвав три ступені політичної наївності та зазначив, що вести перемовини з Росією не можна. Вона просто не виконує угод.