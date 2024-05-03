Чтобы дважды не ходить? Почему ТЦК в Черкассах "поставил на паузу" отсрочку

В некоторых военкоматах очередь на оформление отсрочки расписана на квартал вперед

Городской Черкасский ТЦК и СП оказался в эпицентре скандала: работники военкомата приостановили прием документов на отсрочку от мобилизации. Таким образом сотни граждан оказались в условиях правового вакуума без возможности привести в порядок свои военно-учетные документы.

Что произошло? Почему военные чиновники приняли такое решение, законно ли оно, и какова ситуация в других ТЦК страны, разбирался "Телеграф".

Что произошло?

Впервые информация о приостановлении приема документов на отсрочку в Черкасском ТЦК появилась в местном издании "18000". Представительница военкомата Алина Кривошея пояснила, что поскольку с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, то изменяются и правила предоставления отсрочек. Соответственно, "чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов", — отметила Кривошея.

А ведь отсрочку, теоретически, можно получить и до 18 мая. Но на практике не все так просто: в сети появилось фото объявления из Черкасского ТЦК, в котором отмечено, что рассмотрение таких документов длится более месяца, поэтому "давайте уже после праздников", когда будет понятно, как работает новый закон.

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии "РБК-Украина" назвал информацию ложной и даже вырванной из контекста. Но в самом Черкасском ТЦК "Телеграфу" подтвердили, что это правда.

— Документы принимаем после 18 мая, — отметил дежурный в Черкасском ТЦК.

Более того, сами черкащане уверяют, что в режиме оформления отсрочки военкомат не работает.

— Я имею право на отсрочку потому, что у меня ребенок инвалид с сахарным инсулинозависимым диабетом. Это основание для предоставления отсрочки не изменялось и в новом законе, — рассказывает местный житель Андрей. — Я собирался отправить документы ценным письмом с описанием и уведомлением о получении, тут вдруг такие дела. Мама с папой ездили проверяли, действительно ли такое объявление есть. Действительно, оно было. Конечно, я ничего не отправил, потому что военный юрист сказал, что неизвестно, как там эти документы примут. Согласно Закону "Об обращениях граждан" — они обязаны принять. Но принять-то они примут, а вот прорабатывать вряд ли будут, потому что неизвестно, какой фактор сработает – субъективный или объективный.

Так ли по всей стране?

Или это самодеятельность только Черкасского ТЦК? "Телеграф" позвонил по телефону в 10 военкоматов по всей стране: в Днепре, Киеве, Львове, Виннице, Полтаве, Тернополе. Ни в одном из них не сообщили, что прием документов на отсрочку прекращен. Но!

К примеру, в Дарницком РТЦК столиці порекомендовали не торопиться с предоставлением документов.

— В принципе, мы принимаем еще документы, но лучше все же прийти после 18 мая. Потому что будут изменения и нужно будет снова приходить, — отметил дежурный.

А в Тернопольском городском ТЦК объяснили, что документы на отсрочку они принимают, но очередь вплоть до сентября!

Законно ли это?

Просто приостановить приём документов. Юристы, опрошенные изданием, в один голос утверждают, что нет.

— Это абсолютно незаконно, — говорит "Телеграфу" столичный адвокат Дмитрий Бузанов. – Закон имеет переходные положения, в которых предусмотрен его порядок вступления в силу. То есть с 18 мая в ТЦК могут уже что-то менять, ждать постановления КМУ, а пока действует действующее законодательство и ничего не "приостанавливалось". Это как с приостановкой консульских услуг за границей. Закон прямо предусматривает порядок его вступления в силу, дается срок для приведения нормативно-правовых актов правительства в соответствие с законом. И до этого момента действует предыдущий порядок.

— Это однозначно незаконно, — добавляет "Телеграфу" юрист, заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко. – У нас нет обратного действия закона во времени. Кроме того, хотя 18 мая закон и вступает в силу, на упорядочение всех данных еще 60 дней. Поэтому приостановка приема документов прямо противоречит нормам закона. Переходные положения не содержат таких норм. По сути это субъективное видение руководителя военкомата относительно приостановки приема документов.

Более того, в самих ТЦК уверяют, что действия коллег из Черкасс выходят за пределы правового поля.

— Ну, а где было такое указание? Это незаконно! Закон действует, все, вперед, приносите документы, — ответил "Телеграфу" дежурный Соломенского ТЦК в Киеве.

Понять и простить

Но если не хейтиты Черкасский ТЦК, а попытаться понять логику. Действительно, какой смысл подавать документы об отсрочке сейчас, если после 18 мая правила все равно изменятся? Что тогда? Ходить дважды, доносить документы?

Впрочем, по словам Екатерины Анищенко, законы так не работают.

— Новый закон, который вступает в силу 18 мая, хоть и изменяет правила отсрочки, но многие нормы остаются такими же, как сейчас. Кроме того, день подачи заявки на получение отсрочки является днем, когда действует тот закон, на который распространяется заявка. И вопрос "донести документы" здесь не стоит. Вот сегодня, во время действия действующего закона, подал документы, и другие документы не предусмотрены. Могу предположить, что эта приостановка связана с тем, что новый закон сузит круг лиц, имеющих право получить отсрочку, - подчеркнула юрист.

А что делать, когда документы на получение отсрочки все же удалось подать, а "очередь до сентября"? Как доказывать работникам ТЦК в случае проверки документов на улице, что ты не хитрый уклонист, а невинная жертва бюрократической машины и просто ждешь, когда будет принято решение об отсрочке.

По словам юристов, здесь может быть два пути.

Первый

— Вообще-то ТЦК имеют доступ практически ко всем данным, подтверждающим право на отсрочку. Однако я своим клиентам советую делать нотариально заверенные копии документов, а если это невозможно (ведь не все документы может засвидетельствовать нотариус), удостоверять собственной подписью или подписями должностных лиц выдавшего документ органа. Далее пакет документов с описанием отправляется в ТЦК. Если человека останавливают на улице, то он уже может сослаться на то, что за таким-то номером было зарегистрировано его письмо с документами. Иногда это может сработать, – объясняет Дмитрий Бузанов.

Второй

— Во-первых, когда подается заявление на получение отсрочки, это нужно делать в двух экземплярах, и ТЦК должен поставить отметку, что у вас заявление приняли. Во-вторых, подача заявления не лишает обязанности прохождения ВЛК и человеку предоставляется т.н. "бегунок", по которому он должна пройти всех врачей. И только после прохождения всех врачей решается вопрос о предоставлении отсрочки от мобилизации, которая должна быть вписана в военно-учетный документ. И если вас останавливают, по сути, этот "бегунок" будет являться основанием и доказательством, что вы в процессе получения необходимых документов, — резюмировала Екатерина Анищенко.

Если ни один из вариантов не работает, юристы советуют вызвать полицию и вместе с правоохранителями выяснять все обстоятельства конкретной ситуации.